5 طرق فعّالة تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

تراكم الأملاح في الجسم من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وغالبًا ما تظهر في صورة تورّم في القدمين، أو صداع، أو ارتفاع في ضغط الدم، وفقٌا لـ medicalxpress.

إليك 5 طرق طبيعية تساعد على طرد الأملاح من الجسم

1- الإكثار من شرب الماء

الماء هو الوسيلة الأولى لتخليص الجسم من الصوديوم الزائد عبر البول، ينصح الأطباء بتناول 8–10 أكواب يوميًا للحفاظ على توازن السوائل وطرد السموم.

2- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

مثل الموز، والبطاطس، والسبانخ، والأفوكادو، حيث يساعد البوتاسيوم على موازنة نسبة الصوديوم وتقليل احتباس السوائل.

3- تقليل استهلاك الملح والأطعمة المصنعة

المخللات، والجبن المالح، والوجبات الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، وهو السبب الرئيسي في تراكم الأملاح بالجسم.

4- ممارسة النشاط البدني بانتظام

التعرق الناتج عن المشي أو التمارين الخفيفة يساعد على إخراج الأملاح الزائدة وتحسين الدورة الدموية.

5- شرب الأعشاب المدرة للبول

مثل الكركديه، والشعير، والبقدونس المغلي، والزنجبيل، فهي تساعد الكلى على التخلص من الصوديوم والمياه الزائدة بطرق طبيعية وآمنة.