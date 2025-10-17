هل يؤثر مرض السكري على الصحة العقلية؟.. الأطباء يجيبون

لا يقتصر تأثير مرض السكري على الجسم فقط، بل يمتد أيضًا إلى الصحة النفسية والعقلية، إذ تؤكد الدراسات الحديثة أن العلاقة بينهما وثيقة ومتبادلة، مما يجعل الدعم النفسي جزءًا أساسيًا من علاج المريض، وفقٌا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

اضطرابات نفسية مرتبطة بالسكري

يشير الأطباء إلى أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بـ: الاكتئاب نتيجة التوتر الدائم في متابعة النظام الغذائي والدواء.

والقلق بسبب الخوف من مضاعفات المرض أو انخفاض مستوى السكر المفاجئ.

والإرهاق الذهني الناتج عن الالتزام الصارم بالروتين اليومي للعلاج.

لماذا يحدث هذا التأثير؟

إن ارتفاع أو انخفاض سكر الدم يؤثر بشكل مباشر على كيمياء المخ، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية وصعوبة في التركيز، كما أن الضغوط النفسية بدورها قد ترفع مستوى السكر، فتتفاقم الحالة في دائرة مغلقة من التأثير المتبادل.

نصائح طبية مهمة للحفاظ على الصحة النفسية

1- الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن.

2- ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين المزاج.

3- استشارة الطبيب النفسي عند الشعور بالضيق أو القلق المستمر.

4- الانضمام إلى مجموعات دعم لمرضى السكري لتبادل الخبرات والتجارب.