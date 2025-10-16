أفضل روتين لعلاج حب الشباب.. احرص عليه

كتبت- أسماء مرسي:

حب الشباب من أكثر مشكلات البشرة شيوعا، ويواجه كثيرون صعوبة في السيطرة عليه، رغم وفرة المنتجات و النصائح المتوفرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف يتكون حب الشباب؟

يتطور حب الشباب نتيجة انسداد بصيلات الشعر بمزيج من الزهم وخلايا الجلد الميتة، ما يُهيئ بيئة خصبة لنمو البكتيريا وظهور الالتهابات.

وتؤدي التغيرات الهرمونية، التوتر، وبعض أنماط التغذية، دورا في زيادة حدة هذه الحالة.

اللافت أن النساء في الثلاثينيات والأربعينيات يُصبن بشكل متزايد بحب الشباب، خاصة على خط الفك والذقن، نتيجة تقلبات هرمونية تؤثر في إفراز الدهون، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

روتين صباحي فعال للبشرة المعرضة لحب الشباب

تنظيف البشرة

يُنصح باستخدام منظف غير رغوي ومتوازن الحموضة (pH) لإزالة الزيوت دون التسبب في جفاف أو تهيج، على أن يحتوي على مكونات مهدئة مثل الغلسرين أو النياسيناميد.

علاج موضعي

يُفضل استخدام سيروم يحتوي على حمض الساليسيليك لتنظيف المسام، أو حمض الأزيليك لتهدئة الالتهاب وتقليل الاحمرار، مع تطبيق طبقة رقيقة فقط على المناطق المتأثرة.

ترطيب خفيف

البشرة الدهنية تحتاج إلى الترطيب، لذا، يُوصى باستخدام جل أو لوشن خفيف خالٍ من الزيوت، ويفضل أن يحتوي على حمض الهيالورونيك.

واقي الشمس

تطبيق واقٍ من الشمس واسع الطيف بمعامل حماية لا يقل عن 30 أمر ضروري، ويفضل أن يكون بتركيبة سائلة أو جل غير كوميدوجينيك لحماية البشرة ومنع تفاقم البثور.

روتين مسائي يركز على تجديد الخلايا

تنظيف مزدوج

بدءًا بمنظف زيتي لطيف لإزالة بقايا المكياج أو الواقي الشمسي، ثم استخدام نفس منظف الصباح لتنظيف المسام بعمق.

علاج ليلي

إدخال فيتامين A مثل الريتينويد تدريجيا "مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا في البداية" يساعد على تجديد الخلايا ومنع انسداد المسام، مع ضرورة مراقبة تفاعل البشرة.

ترطيب عميق

استخدام كريم بسيط، خالٍ من الزيوت وغير كوميدوجينيك، يحتوي على السيراميدات لدعم حاجز البشرة المتأثر بالعلاجات.

نصائح إضافية لحماية البشرة

تجنب استخدام المقشرات القاسية أو المنتجات المفرطة في التجفيف.

الحرص على غسل أغطية الوسائد بانتظام.

الامتناع عن لمس الوجه خلال اليوم.

الصبر والاستمرارية هما مفتاح نجاح العلاج، إذ تبدأ النتائج بالظهور عادة بعد 6 إلى 8 أسابيع من الالتزام الروتيني.

هل النظام الغذائي يؤثر على حب الشباب؟

تشير دراسات حديثة إلى أن النظام الغذائي له تأثير جزئي على ظهور حب الشباب، دون أن يكون السبب الرئيسي. وتوضح النتائج أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع مثل الخبز الأبيض، والحلويات، والمشروبات السكرية تُحفز إنتاج الزيوت في البشرة وتزيد من الالتهاب.

اتباع نظام غذائي منخفض السكر، غني بالخضراوات، الحبوب الكاملة، ودهون أوميجا 3، يسهم في تهدئة البشرة وتقليل التهيجات.