مع اقتراب فصل الشتاء.. 6 مشروبات تمد جسمك بالطاقة والحيوية

مع اقتراب فصل الشتاء يبحث كثيرون عن المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتساعد على الشعور بالدفء وتحسين الحالة المزاجية.

وكشف موقع "هيلث" عن أفضل مشروبات تمد الجسم بالطاقة والحيوية في برودة الطقس.

الماء

ضروري جدا لوظائف أعضاء الجسم، حيث أنه يسهم في ترطيب الجسم وامداده بالطاقة.

الكاكاو

يحتوي على الكافيين والثيوبرومين، وهي مركبات تساعد على تعزيز مستويات الطاقة واليقظة وأيضا تحسين المزاج والشعور بالنشاط.

الزنجبيل

قد يساعد شرب الزنجبيل في الشعور بالدفء وإمداد الجسم بالطاقة وتعزيز يعزز الدورة الدموية وتقوية المناعة.

الشاي الأخضر

يحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة التي تمد الجسم بالطاقة وتزيد الإحساس بالنشاط وتساعد على تحسين التركيز.

عصير الفواكه والخضروات الطازجة

قد يساعد تناول الفاكهة والخضراوات بانخفاض التوتر والقلق وإمداد الجسم بالطاقة وتحسين الحالة المزاجية، وذلك بفضل احتوائهم على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

