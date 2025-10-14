4 أطعمة لتعزيز صحة الأوعية الدموية والشرايين- تناولها

هناك العديد من الأطعمة التي تُعرف بقدرتها على خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة الدورة الدموية، ما يسهم في الوقاية من انسداد الشرايين وتحسين تدفق الدم إلى أعضاء الجسم.

فيما يلي، أبرز الأطعمة التي تساعد على دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الشوفان

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف الذائبة التي تخفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 7%، ما يسهم في تقليل تراكم الترسبات داخل الشرايين.

كما يساعد الشوفان على تنظيم مستويات السكر وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

الجوز

غني بحمض ألفا لينولينيك، أحد أنواع أوميجا-3 النباتية، لذا استهلاكه يسهم في خفض الكوليسترول الضار، وتخفيض ضغط الدم، وتقليل الالتهابات المزمنة.

الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على مركبات طبيعية ثبت أنها تدعم صحة الشرايين وتحسن مؤشرات الدهون في الدم، ولتحقيق أقصى فائدة، يُوصى بنقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل وتناولها صباحًا على معدة فارغة.

الكاري

غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في تقليل أكسدة الكوليسترول وتعزيز تدفق الدم، كما تحتوي على مركب كايمبفيرول، المعروف بقدرته على خفض الالتهابات وتقليل تراكم البلاك في الشرايين.

