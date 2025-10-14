فوائد غير متوقعة لإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي

بذور الشيا واحدة من أبرز الأطعمة الخارقة المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لقيمتها الغذائية العالية وفوائدها المتعددة للصحة العامة والعناية بالبشرة.

وتكشف البيانات أن كل 100 جرام من بذور الشيا تحتوي على نحو 17 جراما من البروتين، و34.4 جراما من الألياف، بالإضافة إلى 631 ملج من الكالسيوم، و335 ملج من المغنيسيوم.

كما تضم أيضا أحماض أوميجا-3 الدهنية، والأحماض الأمينية الأساسية، إضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم وفيتامين B3، فضلاً عن مضادات الأكسدة، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

لذا، الاستهلاك المنتظم لبذور الشيا يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، كما يعزز من صحة الجهاز الهضمي بفضل محتواها العالي من الألياف.

وأوضح طبيب الجلدية التجميلي، الدكتور سيمون أوريان، أن أحماض أوميجا-3 الموجودة في الشيا تساعد على تقليل الالتهابات وتهدئة تهيّجات الجلد، بينما تسهم مضادات الأكسدة في مقاومة تأثيرات الجذور الحرة، ما يمنح البشرة مظهرا أكثر نضارة وحيوية.

طرق بسيطة لإدخال الشيا في نظامك الغذائي

تتميز بذور الشيا بسهولة دمجها في النظام الغذائي اليومي، نظرا لكونها شبه خالية من الطعم، ما يجعلها ملائمة لمجموعة متنوعة من الأكلات.

ملعقتين كبيرتين من الشيا توفران نحو 4.7 جرامات من البروتين و9.8 جرامات من الألياف.

ويُنصح بالبدء بكميات صغيرة تتراوح بين ملعقة إلى ملعقتين صغيرتين يوميا، ثم زيادتها تدريجيا حسب الحاجة.

ولتجنب قوامها الهلامي، يُفضل نقعها مسبقا في الحليب أو الزبادي قبل إضافتها إلى العصائر أو وصفات الطعام المختلفة.

