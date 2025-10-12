دراسة تكشف عن طريقة جديدة لتشخيص مرض السل

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون من السويد وجنوب إفريقيا عن طريقة جديدة لتشخيص مرض السل بسرعة في العيادات الطبية.

ووجد الباحثون طريقة لتشخيص المرض تعتمد على التحليل الفوري لهواء الزفير، مما يوفر تشخيصا سريعا ويغني عن اللجوء إلى اختبارات تحليل البلغم الحالية.

وأظهرت الطريقة قدرتها على كشف البكتيريا لدى 47% من المرضى الذين كانت فحوصات البلغم لديهم إيجابية، و 57% من ذوي الحمولة البكتيرية العالية.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية ستسمح للأطباء بتشخيص العدوى فورا في العيادات، وهو أمر حيوي عندما يصعب على المريض إخراج البلغم، وفقا لـ "لينتا رو".

وأوضح الباحثون أن الحمض النووي لبكتيريا السل في 30% من هواء العيادات الطبية، رغم عمليات التعقيم.

وهذه النتيجة تؤكد فعالية طريقة التشخيص الجديدة، وفي الوقت نفسه تبرز سهولة انتقال عدوى السل داخل الأماكن الضيقة.

ومرض السل هو مرض بكتيري معد تنتقل مسبباته عبر زذاذ لعاب الشخص المريض الذي ينتشر مع الهواء عند السعال أو العطس، ويمكن للبكتيريا المسببة لهذا المرض أن تنشر من الرئتين والجهاز التنفسي عبر الغدد اللمفاوية ومجرى الدم إلى مختلف أعضاء الجسم وتتلفها، وفي بعض الحالات يمكن لهذا المرض أن يتطور ويتسبب بوفاة المريض.

اقرأ أيضا:

وصفة طبيعية.. حسام موافي يكشف سر علاج الإمساك المزمن

احذر.. مشروبات شهيرة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم

إشارات خفية في جسمك قد تنذر بفشل كلوي.. لا تتجاهلها

فئات ممنوعة من تناول القهوة.. هل أنت من بينهم؟

أعراض تدل على إصابتك بسرطان المعدة.. انتبه قبل فوات الأوان