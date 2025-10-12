كيف تساعد التمارين في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية؟

كتبت- شيماء مرسي

أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وتتأثر صحة القلب بعوامل مثل: الخمول، والنظام الغذائي غير الصحي، والتوتر المزمن.

وتسهم التمارين الرياضية المنتظمة في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول وتنظيم سكر الدم، مما يجعل القلب يعمل بفاعلية وكفاءة أكبر.

ويرتبط الخمول والسلوك المستقر لفترات طويلة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع معدلات الوفيات من جميع الأسباب، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وتعد المكاتب التي تتطلب الوقوف وفترات راحة الحركة مفيدة.

ولكن يجب أيضاً إعطاء الأولوية لوضعية الجسم، وحركة المفاصل، ووظائف العضلات.

كما تدعم تمارين التمدد المنتظمة، وتمارين المقاومة، وتمارين التوازن، صحة الجهاز العضلي الهيكلي وتقلل من خطر الإصابة أو المضاعفات المرتبطة بعدم النشاط.

تغلب على التوتر مع كل خطوة

ويساهم التوتر المزمن في الالتهاب وارتفاع ضغط الدم والسلوكيات غير الصحية. وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي حين أن التأمل والاستشارة النفسية أداتان أساسيتان، فإن ممارسة الرياضة تعدّ مُنظّماً فعّالًا للتوتر، إذ تعزّز إفراز الإندورفين وتحسّن المزاج والنوم والمرونة العاطفية.

والإندورفين مواد كيميائية طبيعية ينتجها الجسم، تخفّف الألم وتعزّز مشاعر السعادة والمتعة والرضا، مما يعزّز الشعور بالراحة.

وتدعم الأبحاث استخدام التمارين الهوائية وتمارين المقاومة لتخفيف أعراض الاكتئاب، وتقليل القلق، وتعزيز الصحة النفسية.

