التعرق الشديد يشير إلى أمراض خطيرة.. لا تتجاهله

التعرق ظاهرة طبيعية تساعد الجسم على تنظيم حرارته، لكن عندما يصبح التعرق مفرطا وخاصة في مناطق معينة مثل راحة اليد"الكف"، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلات صحية تستوجب الانتباه والفحص الطبي.

وحذر خبراء روس من أن فرط تعرق اليد قد يكون علامة على اضطرابات في الجهاز العصبي المركزي أو حالات صحية أخرى تتطلب التشخيص والعلاج المناسبين، وفقا لما ذكره موقع Gazeta.Ru.

قالت كسينيا أريفجانوفا، طبيبة الأعصاب في عيادة SM، إن التعرق المفرط في راحة اليد يمكن أن يكون عرضا لاضطراب في الجهاز العصبي المركزي أو لعدد من الأمراض المختلفة، بدءا من اضطرابات الغدد الصماء ووصولا إلى الالتهابات.

وأوضحت أن الجهاز العصبي اللاإرادي هو المسؤول عن التحكم في الغدد العرقية، ويزداد التعرق طبيعيا في حالات بذل مجهود بدني، أو الإثارة العاطفية، أو ارتفاع حرارة الجسم.

لكن عندما يتعطل هذا الجهاز، تصبح الإشارات مفرطة، مما يؤدي إلى فرط نشاط الغدد العرقية، وهو ما يعرف بفرط التعرق، الذي قد يكون عاما أو موضعيا، كالتعرق المفرط في راحة اليد.

وغالبا ما يكون هذا النوع أوليا ومجهول السبب، ويظهر في مرحلة الطفولة أو المراهقة، مع وجود استعداد وراثي له.

على الرغم من أن فرط التعرق الأولي ليس خطيرا بحد ذاته، إلا أنه قد يؤثر على جودة حياة المصاب، وينتج عن توتر مزمن أو ضغط نفسي مفرط، مما يتطلب منح الجهاز العصبي قسطا من الراحة.

أما فرط التعرق الثانوي، فيكون نتيجة لحالات مرضية أخرى مثل داء السكري، فرط نشاط الغدة الدرقية، أمراض الجهاز العصبي، إصابات الظهر، أو تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب والعوامل الهرمونية.

وحذرت أريفجانوفا من ضرورة مراجعة الطبيب فورا في حال وجود أعراض مقلقة مثل تعرق اليدين الجديد والمفرط مع تعرق ليلي، دوار، ضعف، ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، إذ قد يشير ذلك إلى حالات طبية خطيرة مثل النوبة القلبية.

وأشارت إلى أن التشخيص السليم يساعد في تحديد السبب والعلاج المناسب، والذي قد يشمل أدوية موضعية، حقن توكسين البوتولينوم، أو علاج الحالة الأساسية إذا كان فرط التعرق ثانويا.

