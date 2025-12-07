إعلان

كيف تضر المواد البلاستيكية الدقيقة الدماغ؟

كتب : مصراوي

01:00 ص 07/12/2025

تشير دراسة جديدة من جامعة سيدني إلى أن الإنسان يستهلك نحو 250 جراما من الجسيمات البلاستيكية الدقيقة سنوياً من مصادر متنوعة مثل الأطعمة الملوثة، والمشروبات المعبأة، والغبار والأقمشة الاصطناعية. ورغم تخلّص الجسم من معظمها، يمكن أن تتراكم في الأعضاء ومنها الدماغ.

وحدّد الباحثون 5 آليات تفسّر كيف قد تسهم هذه الجسيمات في تفاقم أمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر وباركنسون، بحسب ميديكال إكسبريس.

تحفيز نشاط الخلايا المناعية في الدماغ.

زيادة الإجهاد التأكسدي عبر رفع الجزيئات الضارة وإضعاف أنظمة مضادات الأكسدة.

إضعاف حاجز الدم–الدماغ وجعله أكثر نفاذية للمواد الضارة.

تعطيل الميتوكوندريا وتقليل قدرتها على إنتاج الطاقة.

إتلاف الخلايا العصبية بشكل مباشر.

وتتفاعل هذه المسارات معاً، ما يؤدي إلى التهاب وتلف متزايد في الدماغ.

المواد البلاستيكية الدقيقة اضرار المواد البلاستيكية الدقيقة

