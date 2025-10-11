4 أسباب وراء اصفرار الأظافر قد تكشف عن مشكلات صحية خفية

كتبت- نرمين ضيف الله:

تُعد الأظافر مرآة لصحة الجسم، وأي تغيّر في لونها قد يكون علامة على مشكلة داخلية.

من أكثر التغيرات شيوعًا هو اصفرار الأظافر، الذي قد ينتج عن عوامل بسيطة مثل الاستخدام المفرط للمناكير، أو يكون مؤشرًا على اضطراب صحي يحتاج إلى الانتباه.

فيما يلي 4 أسباب شائعة لاصفرار الأظافر وفق "هيلث لاين".

الأسباب:

1. الاستخدام المتكرر لطلاء الأظافر

تحتوي بعض أنواع المناكير على أصباغ كيميائية تترك لونًا أصفر مع كثرة الاستخدام دون فترات راحة أو استخدام طبقة حماية.

2. التدخين:

النيكوتين والقطران في السجائر يسببان تصبغًا في الأظافر يجعلها تميل إلى اللون الأصفر أو البني.

3.الالتهابات الفطرية:

العدوى الفطرية من أكثر الأسباب الطبية شيوعًا، وتؤدي إلى تغيّر اللون مع زيادة سمك الأظافر وهشاشتها.

4.أمراض الكبد أو الجهاز التنفسي:

أحيانًا يكون الاصفرار علامة على مشاكل في الكبد (مثل اليرقان) أو أمراض الرئة المزمنة، حيث يتأثر لون الجلد والأظافر معًا.