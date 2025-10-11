5 أعراض تنذر بالإصابة بالتهاب المرارة فاحذر تجاهلها

المرارة عضوًا صغيرًا يقع تحت الكبد، ولكنه يلعب دورًا مهمًّا في تخزين وإفراز الصفراء لهضم الدهون.

عندما تتعرض هذه الغدة للالتهاب غالبًا بسبب الحصوات التي تسد القنوات الطبيعية قد تظهر على المصاب علامات مبكّرة تحذيرية.

5 أعراض بارزة تكشف غالبًا عن وجود التهابات في المرارة وفق "هيلث لاين".

1. ألم مفاجئ وقوي في الجهة العليا اليمنى للبطن

أحد أبرز الأعراض هو ألم حاد مفاجئ في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وقد يبدأ بالقرب من السرة ثم يتركّز تحت ضلوع الكبد.

هذا الألم قد يمتدّ إلى الظهر أو الكتف الأيمن أيضًا.

غثيان وقيء وفقدان الشهية

مع التهاب المرارة، يعاني كثيرون من غثيان مستمر، وقد يتبعه تقيؤ متكرر، كما يقلّ لديهم الرغبة في تناول الطعام.

هذا العرض شائع بشكل خاص بعد تناول الأطعمة الدهنية، حين يضغط الانسداد أو الالتهاب على القنوات الصفراوية.

3. ارتفاع في درجة الحرارة أو حمى مصحوبة قشعريرة

الالتهاب قد يصاحبه حمى متوسطة إلى عالية، مع شعور بالقشعريرة أحيانًا، مما يشير إلى وجود عدوى محتملة.

هذا الأمر يُعد إشارة تنبّه إلى أن الحالة قد تتطوّر وتتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

4. اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)

إذا أدى الالتهاب أو الحصوات إلى انسداد القنوات الصفراوية، قد يتراكم البيليروبين في الدم، فيظهر اصفرار في البشرة وبياض العين.

قد يرافق ذلك أيضًا بول داكن اللون أو براز باهت نتيجة نقص تدفّق الصفراء إلى الأمعاء.

5. انتفاخ أو حساسية عند لمس البطن (الجهة اليمنى العليا)

حين تلمس البطن في المنطقة العليا اليمنى، يشعر المريض بـألم عند اللمس أو ضغط بسيط، وقد تزداد الحساسية عند التنفّس العميق أثناء الفحص الطبي.

كما قد تلاحظ تورم أو انتفاخ جزئي في البطن في تلك المنطقة، نتيجة تجمع السوائل أو الالتهاب.