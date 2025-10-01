5 أمراض مزمنة تهدد صحتك والقهوة تحميك منها

لم تعد القهوة مجرد مشروب صباحي يمنحك دفعة من النشاط، بل كشفت الأبحاث الحديثة أنها قد تكون حليفك اليومي في الوقاية من أمراض مزمنة خطيرة.

وبحسب ما ذكر موقع health.mail، تسلط دراسة جديدة الضوء على فوائد مذهلة للقهوة في حماية الجسم من مشكلات صحية تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

وكشفت الدكتورة ناتاليا كوفاليوفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، عن نتائج علمية تؤكد أن تناول القهوة باعتدال — بمعدل كوب إلى كوبين يوميا — يمكن أن يسهم في تقليل احتمالية الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، التي تشمل:

1. داء السكري من النوع الثاني

يساعد استهلاك القهوة على تعزيز قدرة الجسم على تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم، ما يقلل من خطر تطور مرض السكري من النوع الثاني، لا سيما لدى من يواظبون على شربها ضمن المعدلات الصحية.

2. أمراض القلب والجلطات الدماغية

تشير الدراسات إلى أن القهوة قد تساهم في خفض خطر الإصابة بفشل القلب والجلطات الدماغية، كما لوحظ ارتباطها بانخفاض معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

3. مشكلات الكبد

سواء كانت تحتوي على الكافيين أو منزوعة منه، فإن القهوة تلعب دورا وقائيا ضد أمراض الكبد المختلفة، بما في ذلك تليف الكبد وسرطان الكبد.

4. أنواع محددة من السرطان

يرتبط شرب القهوة بانخفاض واضح في خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرحم، بنسبة قد تصل إلى 18% وفقا لنتائج دراسات متعددة.

5. الأمراض العصبية التنكسية

أظهرت الأبحاث أن القهوة تساهم في تقليل فرص الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر وباركنسون، كما تساعد مرضى باركنسون على التحكم بشكل أفضل في الأعراض الحركية.