لماذا لا يجب تجميد الثوم في الفريزر؟ استشاري تغذية يكشف السر

كتبت- شيماء مرسي

الثوم من الأطعمة التي تتميز بالرائحة القوية وأيضا يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية التي تساعد على الوقاية من الأمراض، ومع ذلك فإن حفظه في الفريزر قد يؤثر على فعاليته.

وقال الدكتور مجدي نزيه استشاري وخبير التغذية العلاجية خلال استضافته ببرنامج أنا وهو وهي المذاع عبر فضائية صدى البلد: "تجميد الثوم في الفريزر قد يقلل من فوائده وعناصره الغذائية، موضحا: "نصلي عليه صلاة الجنازة".

وأوضح استشاري التغذية العلاجية: "تقشير الثوم سهل جدا لذا من الأفضل استخدامه طازجا بدلا من فرمه وتجميده، للحفاظ على فوائده".

فوائد تناول الثوم، وفق ما كشف موقع "webmd".

-تقوية المناعة.

- مضاد للالتهابات.

-يحسن صحة القلب.

-تنظيف البشرة.

-علاج فطريات القدم.

-انخفاض خطر الإصابة بالعدوى.

-انخفاض تخثر الدم.

-انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

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