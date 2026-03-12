إعلان

ضبط 14 طن دقيق مدعم في حملات مكثفة للرقابة على المخابز والأسواق

كتب : علاء عمران

12:26 م 12/03/2026

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات الأمن، اليوم الخميس، شن حملات تموينية مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، خاصة في المخابز السياحية والمدعمة، وذلك للتصدي لأي محاولات تلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وضمان استقرار الأسعار بالمحافظات.

وأسفرت هذه التحركات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط كميات كبيرة بلغت 14 طناً من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، وذلك قبل التصرف فيها بطرق غير قانونية أو إعادة بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.


السوق السوداء


وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال ملاحقة العناصر التي تسعى لتخزين السلع أو التصرف فيها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بكافة المحافظات.


اقرأ أيضا:


عصابة بيع "الذهب المغشوش".. إحالة 14 أوكرانيًا للمحاكمة بتهمة تقليد أختام عيار 18

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟

علم مستفز و6 مصابين..الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية شرطة التموين دقيق مدعم أسعار الخبز السوق السوداء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالشماريخ.. جماهير الترجي التونسي تؤازر فريقها قبل مواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

بالشماريخ.. جماهير الترجي التونسي تؤازر فريقها قبل مواجهة الأهلي
"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي
رياضة محلية

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الخميس

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأسبوع الأخير من رمضان
أخبار وتقارير

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأسبوع الأخير من رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا