واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات الأمن، اليوم الخميس، شن حملات تموينية مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، خاصة في المخابز السياحية والمدعمة، وذلك للتصدي لأي محاولات تلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم وضمان استقرار الأسعار بالمحافظات.

وأسفرت هذه التحركات، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط كميات كبيرة بلغت 14 طناً من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، وذلك قبل التصرف فيها بطرق غير قانونية أو إعادة بيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



السوق السوداء



وتأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال ملاحقة العناصر التي تسعى لتخزين السلع أو التصرف فيها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق بكافة المحافظات.



