

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 12-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي



ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4980 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6402 جنيهًا للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7470 جنيهًا للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8537 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب



وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85370 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 265500 جنيه.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 426850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا



وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 5179 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.