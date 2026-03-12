إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس

كتب- أحمد الخطيب:

10:32 ص 12/03/2026

سعر الجنيه الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 12-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.


سعر الذهب اللحظي


ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4980 جنيهًا للجرام.


وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6402 جنيهًا للجرام.


وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7470 جنيهًا للجرام.


وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8537 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب


وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85370 جنيهًا.


سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 265500 جنيه.


سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 426850 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا


وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 5179 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر جنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صحتك في رمضان | تقلص حجم العضلات عند التوقف عن التمرين.. إليك الأسباب
رمضان ستايل

صحتك في رمضان | تقلص حجم العضلات عند التوقف عن التمرين.. إليك الأسباب
انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك
رمضان ستايل

انخفاض ضغط الدم في رمضان.. 5 إشارات يرسلها جسمك
بـ3 قنابل.. إسرائيل تهاجم موقعا نوويا في إيران
شئون عربية و دولية

بـ3 قنابل.. إسرائيل تهاجم موقعا نوويا في إيران
صحتك في رمضان | اكتشاف فائدة لدواء شهير يعالج الكوليسترول.. إليك التفاصيل
رمضان ستايل

صحتك في رمضان | اكتشاف فائدة لدواء شهير يعالج الكوليسترول.. إليك التفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان