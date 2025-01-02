بطرق طبيعية.. مواد تخفف ألم الأسنان

كشفت الدكتورة إيرينا كورنيليا، أخصائي الأسنان، أن هناك طرق طبيعية لعلاج ألم الأسنان من خلال استخدام مواد طبيعية، لحين مراجعة الطبيب، riamo.ru.

وتقول: "يعتبر المحلول الملحي هو خيار منزلي لتطهير تجويف الفم وتخفيف الالتهاب والألم. لتحضير المحلول تذاب نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ ويستخدم المحلول لشطف تجويف الفم والمضمضة لأن الملح يقلل من التورم ويقلل مؤقتا من شدة الألم. ويجب تكرار هذه العملية في حالة الألم الشديد، كل 3-4 ساعات لتخفيف شدة الأعراض".

وتشير الطبيبة، إلى أنه إذا حصل تورم بالإضافة إلى الألم في السن، فيمكن تجربة خيار آخر - توضع كمادة باردة على الجزء الخارجي من الخد. للقيام بذلك، يجب لف كيس الثلج بقطعة قماش ويمكن استخدام شيئا مبردا لأن التبريد يقلل من التورم ويخفف الألم مؤقتا، ولا ينصح بوضع الثلج أو الشيء البارد على السن أو اللثة مباشرة لأنه يزيد من شدة الألم.

وتقول: "يعتبر زيت القرنفل مطهرا طبيعيا ومسكنا للألم. لذلك يمكن غمس قطعة من القطن في زيت القرنفل ثم توضع على السن لمدة 5-10 دقائق. تخفف هذه العملية الألم وتمنع تطور الالتهاب. وإذا لم يكن زيت القرنفل في متناول اليد، فيمكن مضغ القرنفل لأن له تأثير مماثل".

وبالإضافة إلى ذلك للمريمية والبابونج والنعناع تأثير مضاد للالتهابات ومهدئ. لذلك يمكن استخدامها أيضا في تخفيف ألم الأسنان وذلك بوضع 1-2 ملعقة كبيرة من الأعشاب المجففة في كوب من الماء الساخن. وبعد 20 دقيقة، يمكن تصفية المنقوع وشطف تجويف الفم. ولكن في حالة الشعور بالانزعاج وزيادة الألم يجب التوقف عن استخدام هذه الطريقة.

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