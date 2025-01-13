7 علامات تدل على الإصابة بالنوبة القلبية.. راقبها جيدا

كتبت- شيماء مرسي

قد تحدث النوبة القلبية فجأة وبدون سابق إنذار، ويوجد بعض العلامات التي قد تحدث قبل الإصابة بساعة، بحسب ما ذكر موقع "thehealth".

تورم مفاجئ في الساقين والقدمين والكاحل

قد يشير التورم المفاجئ في الساقين أو الكاحلين أو القدمين إلى احتباس السوائل بسبب إجهاد القلب أو فشله.

لذا إذا لاحظت تورم مع علامات تحذيرية أخرى، يجب استشارة الطبيب فورا.

القلق أو الأرق

قد يكون الشعور بالقلق أحيانا علامة على النوبة القلبية، لذا إذا استمر هذا العرض لفترة طويلة يجب استشارة الطبيب.

خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب

قد يشير أيضا إلى نوبة قلبية، وقد تظهر هذه الأعراض وتختفي، ولكنها قد تكون خطيرة إذا حدثت مع ألم في الصدر أو علامات تحذيرية أخرى.

التعب أو الإرهاق الشديد

يمكن أن يكون التعب غير المبرر مؤشر خفي للإصابة بنوبة قلبية وخاصة عند النساء.

الغثيان

يمكن أن يحدث الغثيان أو الدوار أيضا أثناء النوبة القلبية وقد يتم الخلط بينهما وبين أمراض أخرى، ومع ذلك، إذا شعرت بالإغماء أو الغثيان إلى جانب ألم الصدر أو الانزعاج، فمن الضروري الذهاب إلى الطبيب.

ألم الذراعين والظهر والرقبة

يمكن أن ينتشر الألم أيضا إلى مناطق أخرى مثل الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك أو المعدة، لذا إذا كانت هذه الأحاسيس مصحوبة بألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بالنوبة القلبية.

ضيق التنفس

قد يدل أن القلب لا يضخ الدم بشكل فعال، ما يشير إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية.

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