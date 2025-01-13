5 عوامل قد تسبب تلف البنكرياس.. منها التدخين

- د ب أ

كشفت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن هناك مجموعة من العادات قد تسهم في التهاب البنكرياس، وهما كالآتي:

التدخين:

يضر التدخين بالبنكرياس، حيث يعد المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب وسرطان البنكرياس.

الكحول:

تناول الكحول بشكل منتظم يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

الأطعمة الدهنية:

تشكل الدهون خطرا على البنكرياس، حيث أنها تؤدي إلى ضعف تكوين الإنزيمات الهضمية وزيادة خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.

السكر:

يشكل الإفراط في تناول السكر عبئا كبيرا على البنكرياس، ما يزيد خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس.

قلة ممارسة الرياضة:

تؤدي إلى إضعاف عملية التمثيل الغذائي وتعزز فرص الإصابة بالسمنة، والتي تعد بدورها من عوامل الخطر المؤدية للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

مشكلات الجهاز الهضمي:

وإذا كان البنكرياس ينتج كمية قليلة جداً من الإنزيمات الهضمية، فإن عملية الهضم تصاب بخلل، ومن ثم لا يمكن امتصاص العناصر الغذائية المهمة، عن طريق الأمعاء، مما يؤدي إلى حدوث نقص في العناصر الغذائية.

كما تحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال وانتفاخ البطن وآلام الجزء العلوي من البطن، بالإضافة إلى الغثيان والقيء والحمى ومشاكل الدورة الدموية.

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