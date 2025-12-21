توم سينتفيت يكشف المنتخبات الأقرب لحصد لقب كأس أمم أفريقيا 2025

يرى توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي، أن منتخب المغرب يعد من أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، مشيرا إلى أنه يمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

وقال سينتفيت في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالنسبة لي منتخب المغرب، هو المرشح الأول لحصد لقب أمم أفريقيا 2025، لديهم فريق رائع ومذهل وحققوا لقب كأس العرب منذ أيام قليلة".

وأضاف: "بخلاف المغرب هناك عدد من المنتخبات التي تمتلك حظوظ كبيرة لحصد اللقب، فهناك منتخب مصر، تونس الجزائر ونيجيريا لديهم حظوظ قوية لحصد اللقب أيضًا".

وتابع: "المنتخب المصري دائما يعد أحد أهم المرشحين للتتويج بكأس أفريقيا، لديه لاعبين يمتلكون إمكانيات رائعة، ويلعبون بأحد أقوى الدوريات في أفريقيا، إلى جانب وجود عدد منهم في دوريات أوروبية كبيرة، بالإضافة إلى امتلاكهم مدير فني جيد".

واختتم ستيفنت تصريحاته: "المنتخب المصري بالنسبة لي من أفضل المنتخبات، يستطيع الذهاب بعيدا في هذه البطولة، خاصة وأن هدفه دائما يكون التتويج بالبطولة".

وفي سياق متصل يستهل منتخب مالي مبارياته في النسخة الحالية ببطولة أمم أفريقيا، بمواجهة نظيره منتخب زامبيا غدا الإثنين، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

مدرب منتخب مالي يكشف لمصراوي آخر استعداداته للمشاركة في أمم أفريقيا

"المنظومة ضدنا".. هجوم قوي من مدير الكرة بالزمالك بعد الفوز على حرس الحدود