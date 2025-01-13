ما فائدة شرب كوب من الماء على معدة فارغة صباحا؟

قد يسهم شرب كوب من الماء في الصباح على معدة فارغة قبل تناول الطعام بـ 20-30 دقيقة في تحسين الهضم وعمليات التمثيل الغذائي وتطهير الجسم.

وقالت الدكتورة يكاتيرينا ديجتياروفا، أخصائية التغذية الروسية أنه يجب أن تكون المياه عادية وغير غازية.

وأوضحت أن شرب الماء على معدة فارغة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمنع تجلط الأوردة والإمساك ومرض الرتوج في القولون.

كما أنه يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي، وفقا لموقع "osnmedia".

وتعتمد كمية الماء التي يجب شربها على معدة فارغة على عوامل شخصية، مثل العمر والوزن والتغذية، ولكن من الأفضل شرب كوب من الماء.

وقد يسمح تناول أول كوب من الماء قبل تناول الطعام جميع أعضاء الجسم بالبدء في العمل وتحفيز الجهاز الهضمي وتحسن الصحة.

ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم والوذمة أن يكونوا حذرين عند شرب الماء على معدة فارغة.

كما أن شرب الماء على معدة فارغة في حالة وجود حصى في كيس المرارة يزيد من ضغط الحصوات في القنوات، وفي حالة الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي يحدث ارتجاع للصفراء إلى المريء.

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