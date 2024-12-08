ما أسباب وأعراض سرطان الفم؟

كشفت الدكتورة سونا أيساكوفا طبيبة الأورام أن السرطان في تجويف الفم والبلعوم نادرة نسبيا أقل من 10 حالات لكل 100 ألف شخص سنويا.

ويعتبر مضغ التبغ والتدخين وتناول المشروبات الكحولية التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول، والإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري من الأسباب الرئيسية لتطور أورام تجويف الفم، وفقا لصحيفة "إزفيستيا".

ويمكن أن تكون أعراض ومظهر أورام تجويف الفم والبلعوم مختلفة، حيث يتميز الورم السرطاني بالنمو السريع وانتشاره إلى الأنسجة المحيطة به على عكس الأورام الحميدة.

كما أن التهاب الفم هو مرض يصيب الغشاء المخاطي للفم وله أعراض مؤلمة، على عكس الأورام الخبيثة، يتميز بصغر حجمه وغالبا ما يشفى في غضون أسبوع.

ويمكن قبل تطور الخلايا الطبيعية إلى خلايا خبيثة، أن تتشكل حالات سرطانية على الغشاء المخاطي للفم بؤر حمراء وبيضاء التي تتحول لاحقا إلى ورم.

واعتمادا على موقع سرطان الفم، قد تظهر علامات أخرى، بما في ذلك وجود كتلة في الحلق، وصعوبة في البلع أو التحدث، وعدم ثبات الأسنان، وعدم القدرة على إخراج اللسان بشكل طبيعي، وبحة في الصوت.

وللوقاية من سرطان تجويف الفم يجب التوقف عن تناول الكحول والإقلاع عن التدخين والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري واستشارة الطبيب المختص في حالة ظهور مثل هذه الأعراض.

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