يخفض الكوليسترول والسكر.. طعام تقي من السرطان وأمراض القلب

كتبت- آلاء نبيل:

الاهتمام بالنباتات الطبيعية وخصائصها العلاجية أصبح شائعًا بين العديد من الأشخاص، ومن أبرزها تناول منقوع أوراق الفجل الذي يوفر تأثيرًا مذهلًا على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، فإن أوراق الفجل تحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، التي تلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، من بينها خفض مستويات الكوليسترول في الدم والسيطرة على مستويات السكر.

وأوضح "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن أوراق الفجل تحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، التي ترتبط بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن أوراق الفجل تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد في تقليل الالتهاب المزمن المرتبط بأمراض القلب والسكري، ما يجعل منقوعها مشروبًا مثاليًا للصحة.

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