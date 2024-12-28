مفاجأة.. هذا ما يحدث لمستويات السكر في الدم عند تناول الفول

كتبت- نرمين ضيف الله:

الفول مصدر غني بالبروتينات والألياف وله فوائد صحية عديدة، خاصة لمرضى السكري.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكري بمستشفى جامعة القاهرة، إن الفول يخفض مستويات السكر في الدم لأنه غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تقليل سرعة امتصاص الجلوكوز في الدم.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن هذا التأثير يُقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ بعد تناول الطعام.

وأكد أن الفول يحسن من فعالية الأنسولين لأنه غني بالبروتينات، مما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وواصل قائلاً: "الفول يمد الجسم بالطاقة ويشعرك بالشبع لفترات طويلة".

وقدّم أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة ومتابعة ضغط الدم والسكري بمستشفى جامعة القاهرة، عدة فوائد أخرى للفول:

مفيد لصحة القلب.

مفيد لصحة الكوليسترول.

مفيد للعظام.

مفيد للأمعاء.

يقوي العضلات.

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