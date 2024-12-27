3 نصائح عليك فعلها في 2025

عندما نرغب في تحسين صحتنا، غالبا ما نضع أهدافا صعبة جدا تثبط عزيمتنا وتجعلنا نشعر بالإحباط سريعا.

ولكن بدلا من ذلك، من الأفضل البدء بأهداف صغيرة وقابلة للقياس، مثل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا أو تناول حصتين من الخضروات الطازجة يوميا.

وكشف موقع "مديكال نيوز توداي" عن 3 قرارات صحية يجب تنفيذها في 2025

التغذية

يجب زيادة الخضروات والفاكهة والبقوليات وتقليل الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية.

النوم

من الأفضل الذهاب إلى الفراش نصف ساعة مبكرا، وتهيئة الأجواء في المنزل للنوم، بإغلاق الشاشات وتقليل الإضاءة.

النشاط

من الأفضل المشي يوميا لمدة 15-20 دقيقة وصعود السلم بدلا من استخدام المصعد والوقوف بضع دقائق كل ساعة.

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