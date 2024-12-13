ما تأثير توقيت الإفطار على نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من روسيا أن توقيت تناول وجبة الإفطار والمشي السريع بعد ذلك قد يؤثر على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

وتم إجراء الدراسة لمدة ستة أسابيع على 14 شخص بالغ تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاما، مصابين بالسكري من النوع 2 وتم تشخيصهم طبيا بالمرض، وفقا لموقع "نيوز ميديكال".

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات حسب توقيت الإفطار: الصباح الباكر (07:00)، منتصف الصباح (09:30)، ومنتصف اليوم (12:00).

وطلب الباحثون من المشاركين المشي السريع لمدة 20 دقيقة بعد الإفطار، وقاموا بمراقبة استهلاكهم للطعام، وعادات النوم، ومستويات السكر في الدم باستخدام أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة وأجهزة تتبع النشاط.

وأظهرت النتائج أن تعديل توقيت الإفطار قد يسهم في تحسين مستويات السكر بعد الوجبات، حيث تبين أن تناول الإفطار في وقت متأخر، بين الساعة 09:30 و12:00، يؤدي إلى انخفاض أكبر في مستويات الجلوكوز مقارنة بتناوله في الصباح الباكر، في الساعة 07:00.

كما أظهرت الدراسة أن المشي السريع بعد الإفطار لمدة 20 دقيقة قد يقلل من مستويات السكر بعد الوجبة بشكل خفيف في الأشخاص الذين تناولوا الإفطار في الساعة 07:00 أو 12:00، لكنه لم يُظهر أي فائدة للأشخاص الذين تناولوا الإفطار في الساعة 09:30.

وعندما يتم الالتزام بهذه الممارسات على المدى الطويل، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين إدارة مستوى السكر في الدم، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتحكم الضعيف في السكر مثل مقاومة الإنسولين وزيادة مخاطر استقلاب القلب.

وتعد التغييرات في نمط الحياة، مثل تحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني، أمر أساسي لإدارة السكري من النوع الثاني، والتوقيت أيضا قد يعزز من نتائج التحكم في مستوى السكر في الدم.

ووجبة الإفطار مهمة جدا، وذلك لأنها يمكن أن تؤثرعلى تقلبات مستويات السكر في الدم طوال اليوم، حيث يعد ارتفاعه في الصباح للكثير من مرضى السكري من النوع الثاني بسبب التغيرات الهرمونية الطبيعية في الجسم.

ويمكن أن يكون تقليل هذه الزيادة في مستويات السكر في الدم في الصباح مفيدة بشكل كبير في إدارة مستويات السكر اليومية.

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