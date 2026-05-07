تفرط في تناول الطعام؟ 3 عوامل رئيسية قد تكون السبب

كتب : آلاء نبيل أحمد

09:00 ص 07/05/2026

يوضح الدكتور أندريه مارتيوشيف بوكلاد أن الإفراط في تناول الطعام يحدث عندما لا يشعر الشخص بالشبع ويتناول كميات أكبر من احتياجاته، ويرجع ذلك غالبًا إلى عدة عوامل رئيسية تشمل نقص السوائل، واختيار أطعمة تحفّز إفراز الأنسولين، إضافة إلى تناول الطعام بسرعة دون مضغ جيد، نقلا عن ما ذكره موقع "نوفوستي".

كيف يؤثر نقص السوائل على الشعور بالجوع؟

يُعد نقص الماء من أبرز أسباب الإفراط في الأكل، حيث يخلط الدماغ أحيانًا بين إشارات العطش والجوع، مما يدفع الشخص لتناول المزيد من الطعام ويوصى بشرب كمية كافية من الماء تُحسب بمعدل 30 مل لكل كيلوجرام من وزن الجسم، أي ما يعادل في المتوسط بين 1.5 إلى 2 لتر يوميًا.

ما علاقة الأنسولين بزيادة الشهية؟

تناول أطعمة تحفز إفراز الأنسولين بشكل كبير، مثل الحلويات والفواكه والأطعمة النشوية كالمعجنات والمعكرونة والبطاطس، يؤدي إلى تقليل الشعور بالشبع بسرعة. لذلك يُنصح بالاعتماد على الأطعمة الكاملة التي تمنح إحساسًا أطول بالامتلاء.

كيف يؤثر أسلوب تناول الطعام على الكمية المستهلكة؟

تناول الطعام بسرعة ودون مضغ كافٍ يمنع الدماغ من إدراك كمية الطعام في الوقت المناسب، حيث يحتاج الجسم إلى وقت لإرسال إشارات الشبع. وغالبًا ما يدرك الشخص امتلاء معدته بعد فوات الأوان.

ما النصائح لتجنب الإفراط في تناول الطعام؟

ينصح الخبراء بشرب كوب من الماء الدافئ قبل الوجبات، والتركيز على أطعمة مشبعة مثل البروتينات والدهون الصحية مع الخضروات، بالإضافة إلى مضغ الطعام جيدًا، حيث يُفضل مضغ كل لقمة نحو 30 مرة. هذه العادات تساعد على التحكم في الشهية وتجنب تناول كميات زائدة.

