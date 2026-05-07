تحذير لكبار السن.. مكملات غذائية تسرع من تدهور وظائف الإدراكية للدماغ

كتب : آلاء نبيل أحمد

10:00 ص 07/05/2026

كبار السن

دراسة علمية حديثة أن مكملات "أوميجا"، رغم شيوع استخدامها، ترتبط بتسارع تدهور القدرات الإدراكية لدى كبار السن، ما يثير تساؤلات حول فوائدها المتوقعة لصحة الدماغ، نقلا عن ما ذكره موقع " لينتا.رو".

كيف أُجريت الدراسة وما حجم المشاركين؟

اعتمد الباحثون على تحليل بيانات طبية لـ 819 شخصًا من كبار السن، من بينهم 273 مشاركًا اعتادوا تناول مكملات "أوميجا3" لفترات طويلة. وعلى مدار خمس سنوات، تم تقييم الأداء الإدراكي وإجراء فحوصات للدماغ لمتابعة التغيرات.

ما النتائج التي توصل إليها الباحثون؟

أظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا مكملات "أوميجا3" سجلوا تراجعًا أسرع في الذاكرة وقدرات التفكير مقارنة بغيرهم، وذلك وفقًا لعدة مقاييس معتمدة لتقييم الوظائف الإدراكية.

هل للعوامل الوراثية دور في هذه النتائج؟

لم تُعز الفروقات بين المشاركين إلى العوامل الوراثية، إذ تساوت المجموعتان في نسبة حاملي جين APOE 4 المرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، كما لم تُلاحظ زيادة في مؤشرات التنكس العصبي التقليدية مثل لويحات الأميلويد أو بروتينات تاو.

ما التفسير المحتمل لهذا التراجع الإدراكي؟

رصد الباحثون انخفاضًا في استقلاب الجلوكوز داخل الدماغ لدى الأشخاص الذين تناولوا "أوميجا3"، وهو ما قد يشير إلى تراجع كفاءة الروابط العصبية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على القدرات الإدراكية.

هل تثبت هذه الدراسة أن أوميجا3 ضارة؟

يؤكد العلماء أن النتائج تشير إلى وجود علاقة ارتباطية وليست سببية، أي أنها لا تثبت بشكل قاطع أن المكملات هي السبب المباشر، لكنها تثير الشكوك حول الاعتقاد الشائع بأنها مفيدة دائمًا لصحة الدماغ.

ما أهمية هذه النتائج؟

تدعو هذه الدراسة إلى إعادة النظر في الاستخدام الواسع لمكملات "أوميجا3" ، خاصة بين كبار السن، وتشدد على أهمية الاعتماد على تقييم طبي فردي قبل تناول أي مكملات غذائية.

