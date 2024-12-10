5 أطعمة غنية بالكالسيوم تعزز صحة عظامك

الكالسيوم ليس مجرد عنصر لبناء عظام قوية، بل يؤدي دورا مهما في العديد من وظائف الجسم الأخرى، مثل تعويز صحة العظام والقلب، وتقوية العضلات والأعصاب، ولذلك، فإن الحصول على الكمية الكافية منه أمر ضروري.

في هذا الصدد، إليكم 5 أطعمة نباتية غنية بالكالسيوم تساعد على تعزيز صحة العظام، وفقا لموقع "Indian Times".

اللوز

من المكسرات الغنية بنسبة وفيرة من الكالسيوم، بالإضافة إلى الدهون الصحية والبروتين الضروريين لصحة العظام.

بذور الشيا

هذه البذور الصغيرة الحجم تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم، ويمكن إضافتها إلى العصائر والزبادي والسلطات.

البروكلي

غني بالكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم صحة العظام والمناعة.

بذور السمسم

يمكن إضافة هذه البذور إلى العديد من الأطباق، وهي مصدر ممتاز للكالسيوم الذي يعزز صحة العظام.

الفاصوليا البيضاء

من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم والألياف والبروتين، ويمكن استخدامها في العديد من الوصفات.

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