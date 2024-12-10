ما تأثير التدخين على الحالة النفسية للإنسان؟

أشارت الدكتورة لوبوف ديمكينا، أخصائية أمراض الباطنية الروسية، إلى وجود علاقة قوية بين التدخين وتدهور الحالة النفسية للإنسان، ويرجع ذلك إلى تأثير النيكوتين الموجود في التبغ على الكيمياء الدماغية، وعلى وجه الخصوص، على الناقلات العصبية المسؤولة عن تنظيم المزاج.

فالنيكوتين يحفز إنتاج النورادرينالين، وهو ناقل عصبي يساعد على التغلب على المواقف العصيبة والتركيز، وفقا لموقع "radio1".

وأضافت، مع الاستمرار في التدخين، يتحول النورادرينالين من حليف إلى عدو، حيث يسبب الإجهاد المزمن ويزيد من تشنج الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى القلق والاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك، يؤثر النيكوتين سلبا على إمداد الدماغ بالأكسجين، ما يزيد من خطر الإصابة بضعف الوظائف الإدراكية والخرف، كما يسبب اضطرابات في النوم، حيث يحفز الدماغ ويؤخر وقت النوم، ما يؤدي إلى التعب والإرهاق، وهما عاملان رئيسيان للاكتئاب.

كيف يؤثر التدخين على الحالة النفسية للإنسان؟

تغيير الكيمياء الدماغية

حيث يؤثر النيكوتين على الناقلات العصبية المسؤولة عن تنظيم المزاج.

الإجهاد المزمن

يسبب النيكوتين ارتفاع ضغط الدم وتشنج الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى القلق والاكتئاب.

نقص الأكسجين في الدماغ

يؤثر ذلك سلبًا على الوظائف الإدراكية ويزيد من خطر الإصابة بالخرف.

اضطرابات النوم

يسبب النيكوتين الأرق وصعوبة النوم، ما يؤدي إلى التعب والإرهاق.

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