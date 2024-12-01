احذر.. الجلد اللامع على الساقين ينذر بمرض خطير

الجلد اللامع على الساقين قد يكون علامة على مشكلات صحية خطيرة تتطلب زيارة الطبيب فورا.

والجلد اللامع قد يكون نتيجة لعدة حالات صحية،على سبيل المثال مرض الشرايين الطرفية (PAD)، الذي قد يصبح خطيرا إذا ترك دون علاج، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويحدث هذا المرض نتيجة تراكم الدهون في الشرايين، ما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم إلى عضلات الساق.

وبالرغم من أن هذه الحالة قد لا تكون مهددة للحياة بشكل مباشر، إلا أنها قد تتسبب بتصلب الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية.

كما قد يرتبط الجلد اللامع بمشاكل صحية أخرى، مثل الوذمة (احتباس السوائل) أو الخثار الوريدي العميق (DVT)، وهو جلطة دموية تتشكل في الأوردة العميقة، عادة في الساق أو الفخذ.

ويمكن أن يؤدي ترك الجلد اللامع دون علاج إلى مضاعفات خطيرة تتعلق بتدهور الدورة الدموية.

كما أن المضاعفات المحتملة تتفاوت حسب السبب الرئيسي، لكن يمكن أن تشمل تفاقم مرض الشرايين الطرفية وتجلط الأوردة العميقة وزيادة خطر الإصابة بالعدوى وضعف الحركة.

وفي بعض الحالات، قد يكون الجلد اللامع نتيجة لأسباب أقل خطورة، مثل ترطيب البشرة بشكل مفرط، أو التمارين البدنية التي تؤدي إلى تلف الجلد، أو الطقس الحار الذي يسبب التعرق، أو رد الفعل الناتج عن إزالة الشعر بالشمع أو الحلاقة.

الفئات الأكثر عرضة لظهور الجلد:

الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما، أو الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، أو لديهم تاريخ عائلي لمشاكل الدورة الدموية والمدخنين.

لذا يجب استشارة إذا كنت تعاني من آلام متكررة في الساق أثناء التمرين، أو تورم في الساقين أو تغييرات مستمرة في البشرة.

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