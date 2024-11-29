تناول طعام واحد يوميا قد يمنع السرطان ويخفض الكوليسترول.. ما هو؟

كتب – سيد متولي

إذا تناولت كوبًا واحدًا من التوت الأزرق يوميًا، فإنك ستقلل من خطر إصابتك بأمراض شائعة، ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه أحد الأطباء أنه يتناول هذا المشروب يوميًا للوقاية من سرطان القولون وخفض الكوليسترول، لكن فوائده الصحية لا تتوقف عند هذا الحد.

الدكتور نيل بولفين هو طبيب متخصص في الطب التجديدي، ويعمل في هذا المجال منذ أكثر من 20 عامًا، ويحث الناس على التخلص من العادات السيئة إذا كانوا يريدون أن يعيشوا حياة صحية.

وفي مقال له على قناة سي إن بي سي، حول الطعام الذي قد ترغب في البدء في تناوله بشكل أكبر، قال: "التوت الأزرق هو أحد الأطعمة التي أتناولها كل يوم لتعزيز صحتي، فهو لذيذ، ومنخفض السعرات الحرارية، ومليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من العدوى مثل الدرع الواقي"، بحسب إكسبريس.

وقال الخبير، إنه يتناول التوت الأزرق بطرق مختلفة، سواء مع الزبادي أو في العصائر أو كوجبة خفيفة مستقلة، وكشف: " له تأثير حيوي ينظم البكتيريا ويخفف من التهاب الأمعاء ويمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان القولون".

وأضاف: "نظرًا لأن التوت الأزرق يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، فإنه يساعد على إزالة الصفراء من أمعائنا، بالإضافة إلى أشياء مثل الأحماض الدهنية والأملاح والمعادن والبيليروبين - وهي مادة تنشأ من تحلل خلايا الدم الحمراء، يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى تقليل الكوليسترول السيئ وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا".

وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة على الدفاع عن الخلايا السليمة، ومنع المزيد من الضرر، وتشارك في العمليات التي تعمل على إصلاح الحمض النووي، كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدًا من مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين - وهو السبب وراء لونها الأزرق، وبالإضافة إلى كونها مفيدة لخلاياك، فهي رائعة أيضًا لتعزيز صحة الدماغ والعين والقلب، حيث يحتوي كوب واحد من التوت الأزرق على 16% من القيمة اليومية لفيتامين سي.

إذا كنت من رواد الصالة الرياضية، فسوف يسعدك أن تعرف أنه يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل تلف العضلات وألمها، حيث يحتوي كوب واحد من التوت الأزرق على 24% من القيمة اليومية لفيتامين K، الذي يساعد في بناء العظام وتخثر الدم.

ويشير الخبير إلى أن "دراسة أجريت على أكثر من 16 ألف شخص وجدت أن التوت الأزرق والفراولة مرتبطان بتأخير الشيخوخة العقلية لمدة تصل إلى عامين ونصف"، مع إظهار الأبحاث أن الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأزرق يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات وعوامل الخطر الإضافية لمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام في الشتاء؟.. مفاجأة

لن تتخيل تأثيره.. هذا ما يحدث لقلبك عند تناول الموز على الريق

مشروب سحري لفتح الشرايين وخفض ضغط الدم.. فوائده مدهشة

تؤثر على سعادتك.. تجتب 5عادات شائعة أثناء العمل

6 عادات يومية قد تهدد صحتك وتعرضك للفشل الكلوي.. احذرها