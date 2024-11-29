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5 مشروبات طبيعية تساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر

10:01 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024

المشروبات الغازية والطبيعية

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هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر، وفقا لموقع مديكال إكسبريس.

شاي البابونج

يحتوي البابونج على مركبات تعمل على تهدئة الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد على التقليل من القلق والتوتر وتحسين نوعية النوم.

شاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل التوتر والالتهابات. يحتوي أيضًا على مادة الـL-theanine التي تعزز الشعور بالاسترخاء والتركيز.

عصير الشمندر

يحتوي الشمندر على النترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، مما يقلل من الشعور بالتوتر والقلق.

حليب اللوز

غني بالماغنيسيوم، وهو معدن أساسي للاسترخاء وتقليل التوتر.

عصير الكرز الحامض

يحتوي الكرز الحامض على مادة الميلاتونين التي تساعد على تنظيم النوم وتحسين نوعيته، مما يقلل من التوتر.

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