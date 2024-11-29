3 علامات تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية.. لا تتجاهلها

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تتطلب تدخلاً فورياً، حيث يحدث انسداد في أحد الشرايين التي تغذي الدماغ أو تمزق فيها، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في خلايا الدماغ و موتها، وفقا لما ورد في صحيفة healthline.

لذلك من الضروري معرفة العلامات التحذيرية للسكتة الدماغية للتعامل معها بسرعة

1- ضعف أو شلل مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم

الوجه

قد يكون هناك تدلي في أحد جانبي الوجه، وصعوبة في الابتسام أو إغلاق العين.

الذراع

قد يكون هناك ضعف في أحد الذراعين، وصعوبة في رفعه أو إبقائه مرفوعاً.

الساق

قد يكون هناك ضعف في إحدى الساقين، وصعوبة في المشي أو الوقوف.

2- صعوبة مفاجئة في الكلام أو الفهم

التلعثم

قد يواجه الشخص صعوبة في نطق الكلمات أو الجمل بشكل واضح.

عدم الفهم

قد يجد الشخص صعوبة في فهم ما يقال له.

3- مشاكل مفاجئة في الرؤية في إحدى العينين أو في كلتا العينين

الرؤية المزدوجة: قد يرى الشخص الأشياء مزدوجة.

فقدان جزئي أو كامل للرؤية: قد يفقد الشخص الرؤية في إحدى العينين أو في جزء منها.

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