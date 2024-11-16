علامات على أظافرك دليل على ارتفاع الكوليسترول.. اعرفها

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يرتبط ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار بتغيرات ملحوظة في مظهر الأظافر، فالتلف الذي يسببه الكوليسترول في الأوعية الدموية الصغيرة يؤدي إلى ظهور خطوط داكنة وهشاشة في الأظافر، وفقا لموقع mayoclinic.

1- خطوط داكنة

فظهور خطوط داكنة تحت الأظافر، المعروفة بـ"علامات splinter"، قد يكون مرتبطًا بمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك بعض الحالات التي ترتبط بارتفاع الكوليسترول. يجب استشارة الطبيب لتشخيص دقيق."

2- اصفرار الأظافر

يُعرف هذا باسم "اليرقان" ويحدث عندما تتراكم مادة البيليروبين في الدم، وقد يكون علامة على انسداد القنوات الصفراوية، مما قد يكون ناتجًا عن ارتفاع الكولسترول.

3- تقصُف الأظافر وهشاشتها

تقصف الأظافر وهشاشتها يمكن أن يكونا علامة على مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك نقص التغذية، العدوى الفطرية، وأمراض المناعة الذاتية، في بعض الحالات، قد يكون ضعف الدورة الدموية، الذي يمكن أن ينتج عن عدة عوامل بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول، أحد الأسباب المساهمة.

4- بطء نمو الأظافر

قد يُشير بطء نمو الأظافر إلى نقص في العناصر الغذائية، مثل فيتامين B12، الذي قد يكون ناتجًا عن ارتفاع الكولسترول.

5- تغيرات في لون الأظافر

تُصبح الأظافر شاحبة أو بيضاء أو رمادية، وقد تُصبح داكنة اللون، خاصةً حول قاعدة الظفر.

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