أرخص الأجهزة الكهربائية في البلاك فرايدي.. أسعار "على قد الإيد"

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كتب- سيد متولي

مع بداية عروض "البلاك فرايدي" أو "الجمعة البيضاء" في مصر، من نوفمبر الجاري، يبحث المصريون عن أرخص أسعار الأجهزة الكهربائية.

وفي إطار ذلك يستعرض مصراوي أرخص أسعار الأجهزة الكهربائية في "البلاك فرايدي"، وفقا لبعض مواقع التسويق الإلكترونية.

- أرخص أسعار الثلاجات في البلاك فرايدي

تخفيضات الثلاجات في بي تك:

ثلاجة نوفروست وايت ويل، 430 لتر، ستانلس ستيل - WR-4385 HSS ، بسعر 23649 جنيها.

ثلاجة سامسونج نوفروست، 419 لتر، فضي - RT40DG3110QVMR، بسعر 28429 جنيها.

ثلاجة نوفروست وايت ويل، سعة 340 لتر، موتور انفرتر، فضي - WR-3375 HSS، بسعر 16499 جنيها.

تخفيضات الثلاجات في أمازون:

ثلاجة سمارت FG330L-2D بفريزر علوي - 303 ليتر - اسود 11 قدم من بينجوين، بسعر 11799 جنيها.

ثلاجة كينج بفريزر علوي من بنجوين موديل FG390L اسود 340 ليتر 14 قدم، بسعر 12683 جنيها.

ثلاجة ميني بار 150 لتر FG200 فضي، من بينجوين، بسعر 8716 جنيها.

تخفيضات الثلاجات في كارفور:

ثلاجه وايت بوينت انفرتر نوفروست 420 لتر - سيلفر - WPR463VS، بسعر 26999 جنيها.

ثلاجة توشيبا نو فروست - 351 لتر - فضي - GR-EFV45-SL، بسعر 22940 جنيها.

- أرخص أسعار الغسالات في البلاك فرايدي

أسعار الغسالات في البلاك فرايداي في أمازون:

غسالة أوتوماتيك Tw-Bk100Gf4Eg Mk مع محرك انفرتر ونظام بخاري وتحكم ذكي واي فاي 9 كجم، موراندي جراي من توشيبا تعبئة أمامية، 9.0 كيلوجرام، بسعر 21999 جنيها.

توشيبا - غسالة ملابس - اوتوماتيك - فضي -9 كج -TW-BJ100M4E(SK)، 9.0 كيلوجرام، تعبئة أمامية، بسعر 23204 جنيها.

غسالة توشيبا تحميل علوي بسعة غسيل 9 كيلو لون فضي موديل AW J900DUPEG كيلوجرام، بسعر 11710 جنيها.

أسعار الغسالات في البلاك فرايدي في بي تك:

غسالة ملابس وايت بوينت تحميل علوي، 9 كجم، رمادي - WPTL9DBA، بسعر 9,999 جنيها.

غسالة ملابس اوتوماتيك توشيبا تحميل علوي، 8 كجم، ابيض - AEW-8460SP، بسعر 12079 جنيها.

- أرخص أسعار البوتاجازات في البلاك فرايدي

أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي في أمازون:

بوتاجاز قائم بذاته من لاجيرمانيا 9C10GLA1X4AWW، 5 شعلة غاز – فضي، بسعر 17999 جنيها.

بوتاجاز قائم بذاته بخمس شعلات غاز من لا جيرمانيا 9D10GUB1X4AWW، 90×60 سم – فضي، بسعر 14896 جنيها.

أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي في بي تك:

بوتاجاز غاز يونيون اير، 5 شعلات، اسود - C69SVGC-443-IDSOF-GUP-AL، بسعر 9899 جنيها.

بوتجاز غاز بريميوم، 5 شعلات، ستانلس ستيل/اسود - PRM6090SS-1GC-511-IDSP-GO-2W، بسعر 14719 جنيها.

أسعار البوتاجازات في البلاك فرايداي في جوميا:

Techno Fire 4 شعله استانلس 55*55 - شواية تحمير TF-80-SG، بسعر 4099 جنيها.

بوتوجاز غاز تكنوفاير، 4 شعلة، 55×55 سم، بسعر 3949 جنيها.

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