لسبب غير متوقع.. رجل أعمال يهدى عامل بناء ساعة فخمة

كتبت- شيماء مرسي

أهدى رجل أعمال من البنجاب ساعة رولكس للمقاول الذي بنى منزله على أرض مساحتها 9 فدان في مدينة زيراكبور.

وقدم "جورديب ديف باث" الساعة الفاخرة إلى المقاول "راجيندر سينغ روبرا" ​​تقديرا لالتزامه بالمواعيد والجودة وسرعة التسليم والاهتمام الدقيق بالتفاصيل أثناء إنشاء منزله.

وأهدى باث ساعة رولكس أويستر بيربيتشوال سكاي دويلر للمقاول، وتتسم بأنها مصنوعة من مادة روليسور الصفراء (ثنائية اللون)، وسوار Jubilee، ومينا شامبانيا، ويصل سعرها 18 ألف روبية (أي ما يعادل 10423 جنيها مصريا)، وفقا لموقع "news18".

ويتميز المنزل الذي بناه المقاول بوجود أسدين عند المدخل وفي الوسط نافورة كبيرة وأيضا محاط بالأشجار على كلا الجانبين.

والمنزل الذي يشبه القلعة مبني باللون الأبيض وله سور واسع حوله.

كما يتمتع المنزل الفخم بقاعات واسعة وميزات معمارية مميزة.

وبفضل 200 عامل، تمكن المقاول من الانتهاء من بناء المنزل خلال عامين.

وتم تصميم منزل أحلام مدينة باث على يد المهندس المعماري رانجوده سينج.

وأعرب المقاول عن سعادته بالعمل في هذا العقار الضخم، كما أشاد بجميع العاملين معه لجهودهم في الانتهاء من بناء هذا المنزل الفخم.

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