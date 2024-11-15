احذر نقص هذا الفيتامين يضر بقلبك وكليتيك- راقب الأعراض جيدا

كتبت- شيماء مرسي

المغنيسيوم هو معدن يؤدي دورا مهما في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، حيث يسهم في بناء العظام وإدارة ضغط الدم وتحسين المزاج ودعم وظائف الأعصاب والعضلات.

وكشف موقعي "clevelandclinic" و "verywellhealth" تأثير نقص المغنسيوم على القلب والكلى والقولون.

ما تأثير نقص المغنيسيوم على القلب؟

قد يؤدي نقص المغنيسيوم الحاد إلى عدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية.

ما تأثير نقص المغنيسيوم على القولون؟

قد يسبب نقص المغنيسيوم سوء الامتصاص ونقص التغذية والالتهاب المعوي والإسهال الناجم واضطراب القولون.

ما تأثير نقص المغنيسيوم على الكلى؟

نقص المغنيسيوم في الدم قد يؤدي إلى انخفاض معدل الترشيح الكبيبي للكلى وخاصة للمرضى المصابين بالسكري، ما يتسبب في أمراض الكلى وفقدان وظائف الكلى.

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