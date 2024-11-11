"كائنات فضائية".. توقعات "مثيرة للجدل" من العرافة العمياء عن 2025

كتب- أحمد الضبع

أثارت التوقعات الأخيرة للعرافة البلغارية العمياء، بابا فانجا، جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام العالمية، بعد أن تم تداول تنبؤاتها لعام 2025، التي تتشابه مع تنبؤات العراف الفرنسي الشهير نوسترا داموس.

وتوقعت "العرافة العمياء" حدوث اتصال بين البشر وكائنات فضائية في ذلك العام، إلى جانب تقدم ملحوظ في تقنيات التخاطر بين العقول مشيرة إلى حدوث اضطرابات وحروب في أوروبا تؤدي إلى تدمير القارة، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وفي كتابه الشهير "1555 Les Prophéties"، تنبأ نوسترا داموس، الطبيب والعراف الفرنسي، باندلاع حروب عنيفة في أوروبا وانتشار الطاعون القديم، الذي سيكون أخطر من أي تهديد آخر.

وتشتهر بابا فانجا، التي فقدت بصرها في سن الثانية عشرة وتوفيت قبل 25 عاماً، بدقتها في التنبؤات التي تحقق جزءاً منها، مثل حادثة وفاة الأميرة ديانا، كارثة تشيرنوبل، وتسونامي إندونيسيا عام 2004، وهجمات 11 سبتمبر، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية في أوروبا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة لنوسترا داموس، الذي توفي عام 1566، فقد تنبأ في وقت سابق بنهاية العالم في عام 1999، ورغم مرور السنوات، لا تزال بعض تنبؤاته تحظى باهتمام وسائل الإعلام حتى اليوم.

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