تطهر القولون.. قائمة أطعمة ومشروبات تفعل العجب بجسمك

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تفعل العجب بجسمك، وتؤثر على القولون بشكل إيجابي، وتعمل على تطهيره.

وبحسب موقع "healthline" ، إليك قائمة أطعمة ومشروبات تطهر القولون، وهي:

الماء والفواكه

شرب الماء من 6 إلى 8 أكواب يوميا، يعمل على تطهير القولون، كما يجب تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، التي تحتوي نسبة عالية من الماء.

الخضراوات الورقية

تحسن عمل الجهاز الهضمي وتحارب الإمساك، عند تناولها باعتدال، ما يؤثر بالإيجاب على القولون.

الليمون والعسل

عند شربه على معدة فارغة في الصباح، ينقي المعدة والقولون.

الزنجبيل

يمكن إضافته إلى العصائر أو الشاي من أجل تطهير القولون.

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