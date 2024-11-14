5 أسباب وراء الشعور بالغثيان في الصباح.. الأخير خطير

كتبت- آلاء نبيل:

الغثيان الصباحي من أكثر المشكلات المزعجة وغير المريحة، التي يمكن أن يعاني منها العديد من الأشخاص، ويتعامل معها البعض بتهاون، ولكنها تشير إلى مشكلة تستوجب زيارة الطبيب.

وبحسب ما ذكره موقعي Webteb ،MayoClinic، إليك أسباب الغثيان الصباحي، وتشمل ما يلي:

الحمل

عادة ما يحدث تغييرات هرمونية في الثلث الأول من الحمل، ما يزيد من الشعور بالغثيان.

اضطرابات الجهاز الهضمي

هناك العديد من مشكلات الجهاز الهضمي التي تزيد من الغثيان الصباحي، ومنها الإصابة بارتجاع المريء إذ يعود حمض المعدة إلى المريء، أو الإصابة بقرحة المعدة، أو عند الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء، كما أن متلازمة القولون العصبي تزيد من الشعور بالغثيان.

بعض الأدوية

هناك بعض المسكنات والمضادات الحيوية، تسبب الغثيان كنوع من الآثار الجانبية.

العدوى.

الإصابة بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية في الجهاز الهضمي، أو في الجهاز التنفسي، واحد من الأعراض التحذيرية الغثيان الصباحي.

الإصابة بالأمراض المزمنة

هناك بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الكلى والكبد، بالشعور بالغثيان كواحد من الأعراض.

زيادة الشعور بالقلق والتوتر

التعرض إلى الضغط النفسي يتسبب في حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي، ما ينتج عنه بعض الأعراض ومنها الغثيان.

متى يجب زيارة الطبيب؟

1- إذا كان الغثيان شديدًا ومستمرًا ولا يستجيب للعلاجات المنزلية.

2- إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمى، فقدان الوزن، ألم شديد في البطن، أو دم في البراز.

3- إذا كان الغثيان يمنعك من تناول الطعام والشراب بشكل طبيعي.

4- إذا كنت حاملًا وكنتِ تعانين من غثيان شديد يمنعك من الحفاظ على رطوبة جسمك.

5- إذا كان الغثيان متكررًا ولا يوجد سبب واضح له.

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