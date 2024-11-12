هل الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كتب – سيد متولي

الملح له تأثير ضار على الجسم عندما يتجاوز مستوى استهلاكه، فهو يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان ويمكن أن يلحق الضرر بالصحة بشكل لا رجعة فيه.

وألقت دراسة حديثة نشرت في مجلة Gastric Cancer الضوء على التأثير الضار للملح.

وفحصت الدراسة 471144 فردًا من بنك المملكة المتحدة البيولوجي، ودرست العلاقة بين تكرار إضافة الملح إلى الأطعمة وخطر الإصابة بسرطان المعدة.

وقال الباحثون: "بينما ارتبط تناول الملح الغذائي بخطر الإصابة بسرطان المعدة في الدراسات الآسيوية، فإن النتائج من السكان الغربيين نادرة ومحدودة في دراسات الحالات والشواهد، كان هدفنا تقييم تكرار إضافة الملح إلى الطعام على المائدة فيما يتعلق بخطر الإصابة بسرطان المعدة بين البالغين في المملكة المتحدة".

خلال فترة متابعة متوسطة بلغت 10.9 سنة، حدد الباحثون ما مجموعه 640 حالة إصابة بسرطان المعدة، ومن بين عوامل الخطر العديدة التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة، فإن أحد العوامل هو استهلاك الأطعمة المحفوظة بالملح.

لماذا يجب تغيير عبارة "إضافة الملح إلى الطعام"؟

إضافة الملح إلى الطعام قد يؤثر على الصحة بشكل كبير، وخاصة عند استخدامه بشكل مفرط، ويرتبط تناول كميات كبيرة من الملح بارتفاع ضغط الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى.

تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة والمعلبة بالفعل على مستويات عالية من الصوديوم، ما يجعل من السهل تجاوز الحدود اليومية الموصى بها دون أن ندرك ذلك.

لا يفيد تقليل الملح الصحة فحسب، بل يساعد أيضًا في إعادة ضبط تفضيلات الذوق بمرور الوقت.

يمكن أن يساعد خفض تناول الملح تدريجيًا الناس على تقدير النكهات الطبيعية للطعام وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة.

بدلاً من إضافة ملح إضافي، فإن تعزيز الطعام بالأعشاب أو التوابل أو عصير الليمون أو الخل يمنحه نكهة دون المخاطر الصحية.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، فإن الحد من الملح أمر أكثر أهمية.

يمكن أن يكون تعديل العادات المتعلقة بالملح خطوة بسيطة ولكنها قوية نحو نتائج صحية أفضل، ما قد يقلل من الاعتماد على الأدوية ويحسن الصحة العامة.

نظرًا لأن التغييرات الصغيرة في نمط الحياة يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة، فإن استبدال الملح المضاف بأساليب نكهة أخرى يمكن أن يكون خطوة رئيسية نحو الصحة على المدى الطويل.

اقرا أيضا:

5 توابل سحرية تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والسيطرة عليه

مشروب بسيط يقوي عضلة القلب.. احرص على وضعه في سفرتك

هذا ما تفعله "حدوتة" قبل النوم في طفلك- مفاجأة

نصائح ذهبية لتعزيز صحة القلب وإطالة العمر

حيلة فعالة للسيطرة على سكري الحمل- عليك اتباعها