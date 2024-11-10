مكون سحري في مطبخك يقي من السرطان وأمراض الكبد

كتبت- آلاء نبيل:

الكركم هو من المكونات الشائعة في المطابخ المنزلية، ويُضاف إلى معظم الأطعمة لمنحها نكهة ولونًا مميزين، ولكن يجهل البعض فوائده الصحية، خاصة دوره في الوقاية من السرطان وأمراض الكبد.

وبحسب ما ذكره موقعي "Webteb" و"Mayo Clinic"، إليك كيفية مساهمة الكركم في الحماية من هذه الأمراض:

المركب الفعّال في الكركم

يحتوي الكركم على مركب قوي يُدعى "الكركمين"، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، ما يجعله فعّالًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض الكبد.

تأثير الكركم على السرطان

يعمل الكركمين على وقف نمو الخلايا السرطانية وتدميرها، وذلك بفضل مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، ما يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان، كما يساهم الكركمين في حماية الحمض النووي من التلف، ما يمنع انتشار السرطان في الجسم.

تأثير الكركم على الكبد

يساعد الكركم في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن السموم، حيث تعمل مضادات الأكسدة على تنقية الجسم منها، وتحارب الكوليسترول المرتفع الذي قد يضر بصحة الكبد.

ويُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يساعد في الوقاية من التهابات الكبد ويحميه من الأمراض، كما يدعم الكركم وظائف الكبد وينظم أنزيماته، ما يقي من أمراض الكبد الخطيرة.

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