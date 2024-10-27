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ابدأ يومك بتناوله.. طعام سحري يخفض السكر ويحمي الكلى

01:16 م الأحد 27 أكتوبر 2024

طعام

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كتبت- آلاء نبيل:

الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، التي توفر فوائد مذهلة للجسم، لكن يجهل البعض تأثيره على مرضى السكري، وكيف يساهم في حماية الكلى.

وبحسب ما ذكره موقعي Reset Kidney Health وWebMD، إليك تأثير تناول الشوفان في الإفطار على مستويات السكر والكلى:

1- يحتوي الشوفان على الألياف التي تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم، حيث تُبطئ عملية هضم الكربوهيدرات، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات السكر بدلاً من ارتفاع حاد بشكل مفاجئ.

2- يُحسن الشوفان حساسية الأنسولين، ما يعزز انتقال الجلوكوز من الدم إلى الخلايا، والذي يتحول في الجسم إلى طاقة.

3- الألياف الموجودة في الشوفان تجعله وجبة صباحية مذهلة، إذ تُسيطر على الشعور بالشبع، ما يساعد في تقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، وبالتالي يحمي من خطر زيادة الوزن.

4- يحتوي الشوفان على البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم، وبالتالي يحمي الأوعية الدموية التي تغذي الكلى من التلف، ويقلل من خطر تضرر الكلى.

5- يُساهم تناول الشوفان في محاربة المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار، ما يساعد على حماية الكلى من التضرر من خلال دعم الأوعية الدموية والقلب، المغذيين الرئيسيين للأعضاء الحيوية في الجسم، بما في ذلك الكلى.

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الشوفان اطعمة طعام سحري يخفض السكر
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