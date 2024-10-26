تناوله على الريق.. مشروب يضبط السكر ويزيل السموم من جسمك

كتب ـ سيد متولي

يمكن لتناول بعض المشروبات على الريق أن تساعد على ضبط السكر في الدم، وإزالة السموم من الجسم عند تناولها باعتدال.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن تناول ماء الكركم، الذي يحتوي على مادة الكركمين، أن يزيل سموم الجسم ويضبط نسبة السكر في الدم.

إزالة السموم

شرب ماء الكركم الدافئ في الصباح يساعد في إزالة السموم من الجسم، بحسب دراسة نُشرت في Phytotherapy Research، إذ يمكن للكركمين أن يحمي خلايا الكبد من التلف الناتج عن السموم ويحسن وظائف الكبد، ما يساعد في تطهير الجسم من الشوائب.

تنظيم سكر الدم

يمكن أن يكون ماء الكركم علاجا، حيث يساعد الكركمين في تنظيم مستويات الأنسولين ويحسن حساسية الجسم للأنسولين، ما يحافظ على مستويات صحية من السكر في الدم.

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