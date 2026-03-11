إعلان

بموجة من الغارات.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية في طهران

كتب : مصراوي

05:52 ص 11/03/2026

الغارات الإسرائيلية - أرشيفية

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه أطلق موجة غارات إضافية على طهران، بعيد سماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية.

وجاء في بيان للجيش على منصة إكس: "الجيش أطلق في هذه الأثناء موجة غارات إضافية في طهران لاستهداف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني".

من جهتها شنت إيران ضربات جديدة واسعة النطاق على أهداف إسرائيلية وأمريكية في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد التلفزيون الايراني الرسمي الأربعاء.

ونقل التلفزيون الإيراني عن بيان للحرس الثوري: "أن القضف كان الأكثر كثافة وقوة منذ بداية الحرب"، إذ استمر لمدة 3 ساعات واستهدف مدنا إسرائيلية من بينها تل أبيب والقدس وحيفا.

أضاف أن الدفعة الصاروخية استهدفت العديد من الأهداف الأمريكية في أربيل في كردستان العراق، إضافة إلى القاعدة البحرية للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وفجر اليوم الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قام بتفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض موجة خامسة من الصواريخ الإيرانية، مؤكدا أنه نجح في اعتراضها، وفقا للغد.

الغارات الإسرائيلية إسرائيل إيران طهران

