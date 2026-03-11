

وكالات

شنت إسرائيل غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، الأربعاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية.

وقال الجيش الاسرائيلي، إنه استهدف مواقع لحزب الله المدعوم من إيران.

أكدت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 12 مواطنا في اعتداءات إسرائيلية منفصلة، إذ قُتِل 4 لبنانيين في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة قلاوية قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

كما أعلنت الصحة اللبنانية سقوط 5 قتلى و5 مصابين في غارات إسرائيلية على بلدة قانا قضاء صور، وفي بلدة حناوية في قضاء صور أيضا، أفادت الوزارة بمقتل 3 أشخاص بينهم مسعف.

وانجر لبنان الاسبوع الماضي إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط عندما هاجم حزب الله إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في غارات أمريكية إسرائيلية.

وإسرائيل التي واصلت استهداف حزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، شنت منذ ذلك الحين هجمات في جميع أنحاء لبنان ونفذت توغلات برية في المناطق الحدودية.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن العدو الإسرائيلي شن غارة عنيفة على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء، أنه بدأ موجة غارات تستهدف البنية التحتية لحزب الله في الضاحية.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة الثلاثاء، أن مقاتليه هاجموا تجمعات العدو في بلدتي الخيام والعديسة الحدوديتين الجنوبيتين، وأطلقوا صواريخ على إسرائيل بما في ذلك على موقع دفاع صاروخي جنوب حيفا، وفقا للغد.