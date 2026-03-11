إعلان

ترامب: دمرنا 10 زوارق إيرانية لزرع الألغام في مضيق هرمز

كتب : مصراوي

05:55 ص 11/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجيش الأمريكي استهدف ودمر بالكامل 10زوارق إيرانية لزرع الألغام غير نشطة، داعيا إلى ضرورة إزالة أي ألغام زرعتها إيران في مضيق هرمز على الفور.

وفي رد واضح على ⁠تقارير إعلامية، أفادت بأن إيران بدأت بزرع ألغام في مضيق هرمز، قال ترامب في منشور على تروث سوشيال، إن الولايات ‌المتحدة تستخدم نفس التقنية التي ‌استُخدمت ضد مهربي المخدرات للقضاء نهائيا على أي قارب أو سفينة تحاول زرع ألغام في مضيق هرمز.

وأضاف في وقت لاحق، أن الولايات المتحدة أصابت ودمرت 10 زوارق زرع ألغام غير نشطة.

كان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه إذا كانت إيران قد زرعت أي ألغام في مضيق هرمز، ولم تردنا أي تقارير بهذا الشأن، فنحن نطالب بإزالتها فورا.

وشدد على أنه في حال عدم استجابة طهران، فإنها ستواجه عواقب عسكرية، دون الخوض في تفاصيل.

وتابع ترامب: "إذا زُرعت ألغام لأي سبب من الأسباب، ولم تُزل على الفور، فإن العواقب العسكرية ‌على إيران ستكون غير مسبوقة".

كتب ترامب "أما إذا أزالوا ما قد يكون قد زُرع، فسيكون ذلك خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح"، وفقا لسكاي نيوز.

ترامب زوارق حربية الرئيس الأمريكي مضيق هرمز هرمز

