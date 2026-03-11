ستيف ويتكوف: دمرنا مراكز التخصيب الرئيسية في 3 منشآت بإيران



وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة دمرت المراكز الرئيسية للتخصيب والتحويل في نطنز وأصفهان وفوردو بإيران.

أضاف ويتكوف: "إيران قالت إن لديها حقا غير قابل للنقاش في تخصيب اليورانيوم، وأبلغنا إيران أن لدينا حقا غير قابل للتصرف في منعها من التخصيب".

ووفق ويتكوف فإن إيران أبلغت الولايات المتحدة بامتلاكها 460 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

وأشار ويتكوف إلى أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يمكن رفعه إلى درجة السلاح النووي خلال أسبوع أو 10 أيام.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال مطلع الشهر الجاري، إن إيران كانت ستحصل على سلاح نووي خلال أسبوعين لو لم تشن الولايات المتحدة العملية العسكرية الجارية.

وحسبما ذكر ويتكوف، فإنه جرى عرض صفقة تتضمن تزويد إيران بالوقود النووي من الخارج مقابل وقف التخصيب لكنها رفضت العرض بالكامل.

واعتبر أن تفاخر المفاوضين الإيرانيين بامتلاك 460 كيلوجراما، من اليورانيوم المخصب، بنسبة 60% كان إشارة واضحة إلى نية طهران الاحتفاظ بقدرة تسليحية وفق تعبيره، وفقا لسكاي نيوز.