تأثير تناول الكيك على صحة مرضى السكري

الكيك، مثل أي حلوى أخرى، غني بالسكريات والكربوهيدرات هذه العناصر الغذائية تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وهو أمر قد يكون خطيرًا لمرضى السكري.

سعيد شلبي يقول، يجب على مرضى السكري توخي الحذر الشديد عند تناول الكيك، واتباع بعض الإرشادات الهامة.

لماذا يعتبر الكيك ضارًا بمرضى السكري؟

ارتفاع سكر الدم

وأضاف استشاري الكبد إن الكيك يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في الكلى والأعصاب.

مقاومة الأنسولين

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي إن الإفراط في تناول السكريات قد يقلل من حساسية الجسم للأنسولين، مما يجعل من الصعب على الجسم التحكم في مستوى السكر في الدم.

زيادة الوزن

الكيك غني بالسعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومضاعفاته.

هل يمكن لمرضى السكري تناول الكيك؟

ممكن تناول الكيك لكن بكميات محدودة وبشكل منتظم، يمكن لمرضى السكري الاستمتاع بقطعة صغيرة من الكيك كجزء من نظام غذائي متوازن، ولكن يجب عليهم الانتباه إلى عدة عوامل.

1- يجب تحديد كمية الكيك المسموحة بدقة، وتناولها كجزء من الوجبة الرئيسية.

2- من الأفضل تناول الكيك بعد الوجبات الرئيسية لتجنب ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم.

3- اختيار الكيك المصنوع من دقيق القمح الكامل، واستخدام بدائل طبيعية للسكر مثل السكرية أو الفواكه، يقلل من التأثير السلبي على مستوى السكر في الدم.

4- يجب ممارسة الرياضة بانتظام يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

5- يجب على مرضى السكري مراقبة مستوى السكر في الدم بانتظام بعد تناول الكيك، وتعديل جرعات الأدوية إذا لزم الأمر

اقرأ أيضًا:

يحمي الكلي والكبد.. نوع خضار يقي من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول

15 صورة لـ قرية يملك كل ساكن فيها أغنية خاصة به- لن تتوقعها

واقعة غريبة وصادمة.. جثة تسقط من سيارة وسط الشارع

3 فئات ممنوعة من تناول الفول والطعمية صباحا.. احذروا المخاطر

47 صورة لأجمل النساء في العالم.. من المرشحات لـ لقب ملكة جمال الكون؟